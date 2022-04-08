ВЦИОМ: влияние санкций на жизнь ощутили 60% россиян

Влияние санкций на себе испытали 60% россиян. Об этом стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Оказалось, что больше половины граждан столкнулись с нехваткой привычных товаров для жизни. Большинство респондентов (41%) отметили нехватку сахара, еще 9% опрошенных столкнулись с пропажей соли, 6% заметили пропажу гречки, 6% заявили о нехватке лекарств, а еще 4% о средствах личной гигиены. Еще некоторое количество участников опроса не увидели в магазинах крупы, муку, бытовую химию и масло.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что петербуржцы стали чаще задумываться о подработке. Оказалось, что дополнительная работа уже есть у каждого пятого горожанина.