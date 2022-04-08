Суд разрешил Хованскому заходить в интернет

Выходить в сеть разрешили петербургскому блогеру Юрию Хованскому В Куйбышевском районном суде продлили меру пресечения в виде запрета на определенные действия до 6 апреля. При этом для блогера сделали некоторые послабления.

Хованский рассказал поклонникам, что никогда не чувствовал себя таким свободным и понадеялся, что его не забыли. Решение суда он назвал "чудом". На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он заявил, что собирается порадовать фанатов тюремными байками, а также стримами видеоигры GTA Online.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что блогеру разрешили по телефону общаться со своей девушкой Марией и адвокатом.