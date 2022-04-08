В Петербурге образовались очереди за загранпаспортами

Длинные очереди за загранпаспортами заметили в Кировском и Выборгском районах Петербурга. Об этом сообщает "МК в Питере".

По информации издания, длинную цепочку из людей заметили у дома 18 по проспекту Пархоменко. Жители города рассказали, что некоторым пришлось простоять больше часа, но они так и не дождались своей очереди. Еще одно столпотворение образовалось в УФМС на Автовской улице, 22. К открытию учреждения там было уже около 50 человек.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что импортозамещение Airbnb не спасло от роста цен на отели в Петербурге. С уходом из России иностранных сервисов бронирования в Петербурге создали свой проект, который позволяет дистанционно снять номер в отеле.