Из-за скандала с производительностью Samsung снизила цены смартфонов Galaxy S22

В Южной Корее сильно подешевел Samsung Galaxy S22. Снижение цены связывают со скандалом из-за снжения производительнсти смартфонов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сервис Game Optimizing Service сильно снижает производительность смартфонов Galaxy S22. Заниженная производительность при этом замечена в большинстве приложений, кроме программ для замера производительности. Эксперты предполагают, что спрос на флагманские смартфоны резко упал именно из-за этого.

Цена на базвый Galaxy S22 в Южной Корее стала в два раза меньше, чем на старте продаж.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал о том, что россияне стали покупать меньше смартфонов. Эксперт пояснил, что некоторые наименования электроники уже исчезли с витрин магазинов. Рост цен на другие составил от 30 до 300%.