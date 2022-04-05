Смольный направил малому и среднему бизнесу 1 млрд рублей

1 миллиард рублей правительство Петербурга выделила в помощь организациям малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса с 15 апреля возобновит беззалоговую программу для бизнесменов. Сделают это благодаря докапитализации из резервного фонда городского правительства. Из 1 миллиарда рублей 300 миллионов направят для новой беззалоговой программы организациям сферы обрабатывающих производств по ставке 1% годовых на 2 года. Также 200 миллионов рублей пойдут на беззалоговую программу для бизнесменов, которые захотят возобновить работу, а еще 500 миллионов рублей выделят на программу выдачи займов под залог имущества.