К 2025 году в Петербурге построят интерактивный центр сказок Пушкина

Разрешение на стротельств нового культурного центра выдал Госстройнадзор. Центр планируют возвести в Пушкине рядом с Детскосельским бульваром.

До двух тысяч посетителей в сутки смогут приходить в новый культурно-развлекательный центр, а проектная численность персонала составит 97 человек. Здание центра выполнят в стиле сказочного дворца с башней, а стены будут формлены стилизованными декоративными элементами, а также декорациями по сказкам Пушкина.

Кроме того, в центре обустроят парк аттракционов, где разместят развлекательные зоны, зрительный зал, выставки, игровые площадки, кафе и площадка водных шоу-программ. В пресс-службе Госстройнадзора заявили, что строительство планируют завершить летом 2025 года.