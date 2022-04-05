Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать потепления

Теплой и сухой погоды жителям Петербурга не стоит ждать до середины апреля. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на начальника отдела прогнозов Санкт-Петербургского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Колесова.

По его словам, в ближайшие несколько недель город ожидает не самая комфортная погода. Ожидаются перепады температуры и осадки в виде мокрого снега. Более теплая и сухая погода придет в Северную столицу в третьей декаде апреля, однако постепенно погодные условия улучшатся уже со второй половины месяца. Кроме того, синоптик отметил, что лет в Петербурге в этом году скорее всего не будет жарким.

Он уточнил, что пока рано говорить о погоде на лето, но среднесрочный прогноз Гидрометцентра показывает, что температура летом будет близка к норме, но о "жарком" лете пока не стоит говорить.