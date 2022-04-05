На Восстания образовались пробки из-за сломанных светофоров

На площади Восстания в Центральном районе Петербурга вышли из строя светофоры. Об этом сообщается в социальных сетях сегодня, 5 апреля.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", от пробок "покраснел" Невский проспект и проезжая часть вокруг площади. При этом в Петербурге заторы сковали улицы не только в центр. Общая дорожная ситуация оценивается в семь баллов.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что ко Дню Победы сквозной проезд соединит Каменноостровский с Кронверкской. Новая пешеходная улица откроется на территории киностудии "Ленфильм".