На Госзакупках в Петербурге предлагают импортозаместить культиваторы и фуфайки

На сервисе "Биржа импортозамещения", который создал Минпромторг РФ вместе с ПАО "Газпромбанк" и АНО "Агентство по технологическому развитию", заметили любопытные предложения. Как сообщает ALLNW, на новой торговой платформе можно обнаружить много забавных и необычных вещей.

Во вкладке с названием "Биржа импортозамещения" пока всего пять страниц, по двадцать лотов на каждой. Российские фирмы предлагают купить у них диспетчерские радиолокационные станции по 135 млн рублей, лаповые культиваторы от 800 тысяч до 1,5 млн рублей и спутниковые маршрутизаторы за 445 тысяч рублей.

Среди дорогих товаров также можно обнаружить товары более широкого потребления. Так, на портале можно купить тушки кроликов по 370 рублей за кг, а также из продуктов питания можно приобрести растительные масла по 113 рублей, за 112 рубле свиное свежемороженное сердце и муку за 22-25 рублей.

На сайте также можно найти теплую одежду и даже костюм пчеловода, который обойдется в 3 тысячи рублей.