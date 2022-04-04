В Петербурге отопительный сезон может завершиться уже в начале мая

Уже в начале мая в Петербурге может закончиться отопительный сезон. Об этом сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению города. При этом пока нет точных дат отключения тепла в домах.

По информации телеканала "78", пресс-секретарь комитета Александр Антипенко заявил, что отключение возможно уже в конце апреля - начале мая. Однако он отметил что пока в Петербурге довольно прохладно. Ведомство будет ориентировать в вопросе окончания отопительного сезона по температуре воздуха выше плюс восьми градусов в течение минимум пяти дней либо прогноз о резком потеплении.

Напомним, что в 2021 году отопительный сезон в городе длился до середины мая.