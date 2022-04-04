В Петербурге числятся более 16 тысяч безработных

Уровень безработицы в Петербурге остается самым низким в России. Сейчас он составляет 1,4%. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов во время заседания координационного штаба при полномочном представителе президента РФ. Темй заседания стало повышение устойчивости развития экономики в условиях санкций.

По его словам, в декабре прошлого и феврале нынешнего года уровень безработицы в городе составил 1,4%, что является самым низким показателем в России. Также известно, что безработица остается на уровне 16,5 тысяч человек, а общая численность занятых в экономике города - 3 миллиона человек. С 2021 года в городе наблюдается устойчивая тенденция к снижению безработицы. Такая же тенденция продолжалась в этом году.

Беглов напомнил, что постановлением правительства РФ от 18 марта этого года утвердили перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. 1 млрд 331 млн рублей на эти цели Петербургу планируют выделить из федерального бюджета.