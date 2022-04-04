Почти 200 млн на покупку зерна получит продовольственный фонд Петербурга

Субсидию в размере 198,4 млн рублей получит продовольственный фонд Петербурга. Деньги выделят для возмещения затрат на доставку зерна в город из регионов. В сумму включили расходы на поддержание запаса и обслуживания, а также на страхование регионального продовольственного фонда.

Как сообщает Смольный, решение о выплате субсидии приняли во время совещания губернатора города Александра Беглов и правительства. По его словам, наряду с Комбинатом Кирова и Петербургским мельничным комбинатом, одним из крупнейших представителей зернового рынка является "Продовольственный фонд". Запасы фонда достигают около 40 тысяч тонн зерна. При этом отпускная цена муки у предприятия ниже на 5%, чем у других.