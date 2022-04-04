Милонов рассказал о плюсах общественного транспорта в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что часто пользуется общественным транспортом в Петербурге. Как сообщает "МК в Питере", он поделился своими впечатлениями от городского транспорта, а также рассказал о его плюсах и минусах.

Оказалось, что чаще всего депутат ездит на автобусах и троллейбусах. Реже депутат пользуется трамваями, хоть и считает, что этот вид транспорта "очень романтичен". Спикер уточнил, что за последнее время работа общественного транспорта Петербурга значительно улучшилась. По его словам, общественный транспорт Петербурга даже можно ставить в пример работы и развития.

Напомним, что также в Петербурге с 1 апреля стартовала новая модель транспортного обслуживания. В комитете по транспорту рассказали о новых автобусах, ценах и тарифах в рамках изменений.