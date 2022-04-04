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Ученый назвал последствия введения новых санкций на продукты

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© Фото: pixabay.com

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Россияне опасаются пропажи ряда товаров из торговых сетей после предложения зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о расширении санкционного списка импортных продуктов. Принимать такие меры нужно с осторожностью, заявил главный научный сотрудник РАНХиГС, профессор Василий Узун.

Как сообщает АБН, Узун заявил, что запреты не должны касаться тех товаров, которые нельзя заменить отечественными. Например, определенные виды семян. Доктор наук уточнил, что на них есть спрос со стороны российского бизнеса, значит эти семена превосходят по качеству те, что производятся в России. Эксперт убежден, что продовольствие в качестве орудия в санкционной войне не является эффективным и стоит искать другие выходы из ситуации.

Также эксперт отметил, что ряд импортных товаров оборачивается огромными объемами экспорта российской продукции за рубеж.

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