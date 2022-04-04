В Петербурге ветер усилится до 18 метров в секунду

В Петербурге уже завтра, 5 апреля, резко усилится ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

По информации ведомства, уже завтра ветер разгонится до 18 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказывали, что погоду в Северной столице испортил североатлантический циклн "Мирелла". Вместе с ним придет не только сильный ветер, но дождь и также мокрый снег. Холодно и мокро будет всю неделю, заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что аномально низкое давление ожидает петербуржцев в ближайшие дни.