Петербургские врачи удалили опухоль мозга ребенку, находившемуся в сознании

В Петербурге впервые удалили опухоль мозга ребенку, который находился в сознании. Такие операции во всем мире проводятся очень редко.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", трехсантиметровую опухоль у 15-летнего мальчика удалили нейрохирурги Центра Алмазова. Она была расположена в речевой зоне, поэтому и пришлось оперировать подростка, когда он был в сознании. Таким образом врачи могли отслеживать не нарушается ли у пациента понимание разговора и выстраивание сложных фраз. Сначала мальчика погрузили в наркоз, потом сделали трепанацию черепа и рассекли твердую мозговую оболочку. Когда хирурги нашли опухоль, то вывели пациента из наркоза.

Во время операции с ребенком постоянно разговаривал нейропсихолог и просил его называть изображения на картинках, считать и прочее. Операция прошла успешно - медики удалили опухоль и сохранили все речевые функции. Сейчас мальчик идет на поправку.