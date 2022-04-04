Рассказываем, останутся ли без любви одинокие петербуржцы после блокировки Badoo

Сайт Badoo остановил работу на территории России и Республики Беларусь. Смогут ли петербуржцы теперь найти свою вторую половинку, рассказывает Neva.Today.

Как сообщает издание, очередной недружественный жест скорее посмешил горожан. Сайт Badoo, придуманный российским бизнесменом Андреем Андреевым, в 2019 году был продан американской компании, а уже в 2022 году она решила ограничить доступ "к знакомствам" российским пользователям.

Но план оставить россиян в любовной тоске провалился. Петербуржцы продолжают ходить на свидания и используют для этого десятки других сайтов знакомств, например, Мамба и Tinder. Кроме того, до сих пор доступны и отечественные сайты знакомств с более узкой направленностью. Так, сайт знакомств Jolly поможет найти вторую половинку для тех, кому за 30.