В России и Белоруссии перестал работать сайт знакомств Badoo

На территориии Российской Федерации и Белоруссии прекратила работу сайта социальная сеть знакомств Badoo. Об этом говорится на портале сервиса.

Сообщается, что в России Badoo.com больше не работает. В компании уточняют, что для уже существующих профилей в приложении Badoo по-прежнему доступны ограниченные функции.

Напомним, что приложения для знакомств Badoo и Bumble заявили об уходе из России еще 9 марта этого года. В прошлом году совокупный доход от работы компании в России, Белоруссии и Украины составил всего 2,8% от общего годового дохода фирмы.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что Роскомнадзор пообещал не применять новые меры к YouTube, если тот выполнит требования. Видеохостинг должен модерировать противоправный контент и снять ограничения с российских каналов.