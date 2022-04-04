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В России и Белоруссии перестал работать сайт знакомств Badoo

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© Фото: pixabay

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На территориии Российской Федерации и Белоруссии прекратила работу сайта социальная сеть знакомств Badoo. Об этом говорится на портале сервиса.

Сообщается, что в России Badoo.com больше не работает. В компании уточняют, что для уже существующих профилей в приложении Badoo по-прежнему доступны ограниченные функции.

Напомним, что приложения для знакомств Badoo и Bumble заявили об уходе из России еще 9 марта этого года. В прошлом году совокупный доход от работы компании в России, Белоруссии и Украины составил всего 2,8% от общего годового дохода фирмы. 

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что Роскомнадзор пообещал не применять новые меры к YouTube, если тот выполнит требования. Видеохостинг должен модерировать противоправный контент и снять ограничения с российских каналов.

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