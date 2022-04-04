Эксперт рассказал, как россиянам повысить скорость интернета

Руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов Андрей Трофимов рассказал, что влияет на скорость мобильного интернета. Об этом сообщает РИА "Новости".

К снижению скорости мобильного интернета на территории страны может привести рост трафика и сложности с поставками в РФ нового телекоммуникационного оборудования. Отмечается, что в первую очередь на скорость мобильного интернета влияет категория мобильного устройства, уровень полезного сигнала и помех, загруженность обслуживающей базовой станции. Владельцы смартфонов, которые выпущены в последние годы, могут пользоваться более быстрым интернетом, но есть способ достичь максимальной скорости.

По его словам, на дневное время стоит отложить просмотр видео в высоком качестве или скачивании через P2P протоколы. Также он посоветовал контролировать фоновые активности приложений и использовать только проверенные VPN-сервисы.