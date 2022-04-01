Директором петербургского "АРИК" стала глава ГУИОН Алла Эккерман

В комитете имущественных отношений Петербурга заявили о том, что директором "Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга" назначили Аллу Эккерман. Она также возглавляет Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости.

В КИО рассказали, что с 1 апреля она заступает на должность. Отмечается, что назначение не отразится уже на существующих обязанностях Эккерман - она продолжит возглавлять "ГУИОН".

В 2003 году Эккерман закончила Ленинградский государственный педагогический университет имени Герцена по специальности "Юриспруденция". В 2011 году стала заместителем председателя комитета по транспортно-транзитной политике Петербурга, а в 2012 году перешла работать в "ГУИОН". Уже в 2013 стала замдиректора, а с июня 2015 возглавила учреждение.