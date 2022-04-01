Sokos Hotels закроет отели в Петербурге до конца апреля

Финская сеть S-Group, владеющая Sokos Hotels, заявила о планах закрыть отели в Петербурге до конца апреля. Об этом сообщает "Коммерсант-СПб".

По информации издания, конкретный план закрытия гостиниц пока находится в разработке. JОтмечается, что в управлении Sokos Hotels на территории города три отеля. Их номерной фонд составляет 900 единиц. 4-звездочный Solo Hotel Vasilievsky находится в собственности сети, а еще два в аренде. По оценке Валерия Трушина, стоимость операционного бизнеса и недвижимости сети может составить около 2,5 миллиардов рублей.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о закрытии магазинов Prisma в Петербурге, которые также принадлежат S-Group. Закрытие гипермаркета Prisma на Петергофском шоссе вызвало покупательский ажиотаж. Петербуржцы выносили товары большими пакетами. Некоторые даже набирали по несколько.