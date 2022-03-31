В Петербурге начали строить Центр современного искусства имени Сергея Курехина

На Васильевском острове начали строить Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Чтобы это осуществить, был реконструирован кинотеатр «Прибой». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Работы проводятся компанией «ПСБ «ЖилСтрой». Уже начаты демонтажные работы и установка ограждения котлована. Застройщик был определен в конце 2021 года. Центр современного искусства будет занимать пять этажей и площадь 7,7 тысяч квадратных метров.

Кинотеатр «Прибой», на базе которого будет работать Центр, был построен в 1966 году. Здание находится на Среднем проспекте Васильевского острова. Проект реализуют к 2024 году.