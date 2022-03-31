С мазута на природный газ перевели котельную на Двинской

После реконструкции на природный газ перевели котельную на Двинской улице в Петербурге. Её построили еще в 1960 году, сейчас она обеспечивает горячей водой 146 зданий, в том числе 29 многоквартирных жилых домов. Раньше котельная работала на мазутном топливе.

На сайте Смольного говорится, что газификацию проводили для улучшения экологической обстановки. Также отказ от мазута связан с требованиями законодательства в части запрета реконструкции.

Отмечается, что реконструкцию объекта проводили с 2020 года в рамках инвестиционной программы ГУП "ТЭК СПб". Потребителей во время работ отключать не пришлось.