Ягодный запах будет сопровождать автомобилистов в Ленобласти после укладки нового асфальта

В Ленобласти в 2022 году проведут эксперимент: на новом путепроводе во Всеволожске уложат асфальт с ягодным запахом. Об этом 31 марта говорится в сообщении Telegram-канала регионального дорожного комитета.

Как отметили в ведомстве, многим автомобилистам не нравится запах битума, в связи с этим в смесь решили добавить ароматизатор. Выбор пал на запах ягод.

Дорожники также показали, как укладывается красно-синий асфальт на участке. Цвет получился в результате смешения пигментов и прозрачного вяжущего компонента: смол, масел, полимеров и активных веществ.