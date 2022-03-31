Здание напротив Казачьих бань в Петербурге выставили на торги за 213 млн

Аварийное восьмиэтажное здание напротив Казачьих бань в Большом Казачьем переулке, 10А в Петербурге выставили на торги за 213 млн рублей. Соответствующее решение принял КИО, сообщают 31 марта в пресс-службе Российского аукционного дома.

Нежилое здание площадью 3,9 тыс. квадратных метров с участком площадью 1,4 тыс. "квадратов" построено в 1906 году и не является объектом культурного наследия.

Раньше оно служило многоквартирным домом, однако в настоящий момент здание законсервировано и переведено в нежилой фонд. В перспективе там может появиться апарт-отель или гостиница.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 6 июня.