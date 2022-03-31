В Петербурге выросло число предприятий, находящихся в простое

За неделю число предприятий в простое в Петербурге выросло, но безработных стало меньше. Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру"

Начало спецоперации на территории Украины вынудило многие иностранные компании уйти с российского рынка. В связи с этим без работы остались 13 479 сотрудников. Общее количество предприятий, приостановивших работу в Северной столице, составило 56. Таковы были цифры на прошлой неделе.

Сегодня стало известно, что в простое уже находится 12 694 сотрудников. Число неработающих компаний же выросло до 57.

Такое непропорциональное изменение эксперты объясняют тем, что часть предприятий могла за прошедшую неделю вернуться к работе, но другие — с меньшим числом работников — уйти на простой.

По-прежнему неизвестно, какие именно компании снова работают в привычном режиме. Но точно не возобновляли свою деятельность три городских автозавода — Hyundai, Nissan и Toyota.