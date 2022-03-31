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В Петербурге с 1 апреля начнут курсировать 97 автобусных маршрутов по «безналичным» правилам

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© Фото: Baltphoto

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С началом транспортной реформы, с 1 апреля, в Петербурге начнут курсировать 97 новых автобусных маршрутов, оплатить проезд в которых можно будет только по безналу.

По данным городского Комтранса, практика безналичного расчета на общественном транспорте Петербурга будет внедряться постепенно. Ее сразу запустят на 97 новых автобусных маршрутах. При этом на остальных маршрутах будет действовать прежняя, комбинированная система.

На новых маршрутах не будет кондукторов, сообщает "МК в Питере". Чтобы оплатить поездку, у пассажиров есть три способа: с помощью транспортных карточек "Подорожник" и "Единая карта петербуржца"; банковской картой, выпущенной в России, с чипом Visa, Mastercard или МИР; QR-билетом. Последний также станет доступен с 1 апреля 2022 года.

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