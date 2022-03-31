Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля

С 15 апреля один из самых крупнейших российских агрегаторов такси «Ситимобил» прекратит свою деятельность на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Приложение будет работать в штаном режиме до 15 апреля. Оно будет доступно для доставки такси и поиска аренды электросамокатов. В компании отдельно отметили, что все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме в рамках закона.

Сервис работал в России с 2007 года. «Ситимобил» есть в более чем 80 городах страны. В 2019-ом компания стала частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и «Сбером».