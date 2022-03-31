WhatsApp прекратит работать с 1 апреля у части россиян

С 1 апреля часть россиян отключат от мессенджера WhatsApp. Это связано с тем, что разработчики постепенно отказываются от поддержки старых операционных систем.

Так, приложение не смогут поддерживать устройства с операционными системами старше Android 4.4 KitKat и iOS 9.

ОП Android 4.4 KitKat установлена на таких смартфонах как Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Xiaomi Redmi2 и других. Ими пользуются около 2% россиян, говорится на сайте популярного мессенджера.

Разработчики WhatsApp отметили, что корректно платформа будет работать на устройствах с более поздними ОП, начиная от Android 4.1 и iOS 10.