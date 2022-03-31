На Адмиралтейских верфях произошёл спуск подводной лодки «Уфа»

Телеканал "Санкт-Петербург" сообщил о том, что сегодня, 31 марта, на Адмиралтейских верфях на воду торжественно спустили подлодку «Уфа».

«Уфа» - десятый подводный корабль серии проекта «Варшавянка». Его технические данные довольно внушительные. Длина лодки - 74 метра, ширина - 10 метров. Экипаж лодки, составом более пятидесяти человек, сможет автономно находиться на боевом дежурстве в течение полутора месяца. Главную ударную силу обеспечивает комплекс «Калибр», ракеты которого могут поражать цели на расстоянии более двух с половиной тысяч километров. Сейчас «Уфа» готова на 90%. После проведения испытаний она будет отправлена в Тихий океан.

Проект «Варшавянка» реализован с целями как охраны военно-морских баз и побережий, так и борьбы с подводными и надводными кораблями противника.

Сегодня состоялась торжественная церемония спуска подводного корабля на воду. Прошла она на Адмиралтейских верфях. В ней принимали участие мэр города Уфа Ратмир Мавлиев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На торжестве капитану субмарины передали освященную икону Святого праведного воина Федора Ушакова, а также герб Уфы.