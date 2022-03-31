Растущий на берегу Финского залива 300-летний дуб признан памятником живой природы

На берегу Финского залива растет 300-летний дуб, который признали памятником живой природы. Критериями оценки стали возраст, размеры ствола и отсылка к историческим фактам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Черешчатый дуб растет в заказнике «Северное побережье Невской губы» в Приморском районе. Примечательно, что неподалеку от этого места в 18 веке располагалась усадьба «Ближние Дубки» – один из дворцов Петра I.

Величественный дуб внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев.