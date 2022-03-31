В Петербурге пройдёт юбилейный международный юридический форум

В Москве состоялось заседание комитета по подготовке Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 29 июня по 1 июля. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник".

Стало известно, что летом в Северной столице соберутся эксперты в области международного права. Причиной их встречи будет юбилейный Петербургский международный юридический форум, который станет площадкой для обсуждения вопросах в сфере права в нынешних условиях.

Продлится мероприятие три дня. Проходить оно будет в очном формате впервые за два года.

Также губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов отметил, что уже разрабатывается план подготовки к этому событию. Так, в него войдут мероприятия по транспортному обеспечению, подготовке гостиничной инфраструктуры и культурная программа.