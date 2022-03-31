Бизнесу Петербурга помогут сдачей в аренду нежилых помещений без торгов

Петербургские предприниматели смогут брать в аренде нежилые помещения без торгов. Такой способ поддержки бизнеса придумали в Смольном.

В комитете имущественных отношений рассказали, что претендовать на поддержку могут представители малого и среднего бизнеса занимающиеся социальным предпринимательством, инновациями и промышленным производством, ремесленной деятельностью, а также предоставлением гостиничных услуг.

Актуализировать список помещений для аренды будут не реже, чем раз в год. При этом арендаторы не смогут поменять цель использования помещения.