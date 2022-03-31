Поставки российского газа в Турцию идут бесперебойно

Глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция по-прежнему закупает газ у России, с поставками проблем нет. Анкара к антироссийским санкциям присоединяться не собирается.

Как сообщают РИА Новости, до начала спецоперации на территории Украины Турецкое государство покупало 50% российского газа от потребностей, сейчас этот показатель снизился до 40%. Поставки идут регулярно, никаких проблем на данный момент с ними нет.

По словам Мевлюта Чавушоглу, к санкциям против России Турция, выполняющая посредническую роль, присоединяться не планирует, так как это было бы неправильно с её стороны.