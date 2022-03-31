В Петербурге на благотворительном аукционе продадут книгу с автографом Бродского

На благотворительном аукционе от музея "Полторы комнаты" и книжного магазина "Подписные издания" выставили сборник стихов Иосифа Бродского с автографом.

Стартовая цена сборника «A Part of Speech» была всего 10 тысяч рублей, а сейчас подскочила уже до 600 тысяч. Аукцион стартовал вчера и продлится до 18:00 31 марта.

Отмечается, что книгу получили от фотографа и журналиста Наташи Шарымовой, которая близко общалась с Бродским, Довлатовым и Хвостенко. Выставленная на аукцион книга, является вторым англоязычным сборником поэта, который был выпущен в 1980 году в США.