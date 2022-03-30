Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слухи об уходе со сцены Валерии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о возможном уходе со сцены исполнительницы Валерии. Информация об этом была опубликована на "МК".

Пригожин заявил, что из-за забитого блогерами и псевдомузыкантами информационного поля стало невозможно пробиться чему-то стоящему. Продюсер уточнил, что Валерия ни разу не заявляла публично о желании покинуть сцену, а лишь обсуждала его в кругу знакомых.