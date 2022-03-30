Четверо ангорских кроликов-путешественников отправились самолетом из из Петербурга на Сахалин

Рейс из Санкт-Петербурга в Сахалинскую область принял на своем борту пушистых пассажиров. Четверо кроликов отправились в полет после ветеринарного осмотра, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты в грузовом терминале аэропорта Пулково осмотрели кроликов породы немецкая ангора и заключили, что их состояние не вызывает каких-либо опасений.

Документы и условия транспортировки пушистых пассажиров также соответствовали всем необходимым требованиям. Кролики были допущены к полету и без проблем добрались до адреса получателя.