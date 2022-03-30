В Петербурге установили контейнеры для сбора одежды бездомным

В разных районах Петербурга расставили контейнеры для сбора одежды бездомным людям. О совместной акции с магазином «Спасибо!» на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила благотворительная организация «Ночлежка».

Неравнодушные петербуржцы могут найти удобную для себя локацию, чтобы оставить одежду бездомным людям. Точки расположены на четырех адресах:

• Ibis hotel, Лиговский проспект, 54;

• Магазин «Максидом», Дальневосточный проспект, 16/2;

• «Вавилов-Лофт», Кадетская Линия, 5/2Д;

• Эко-Лофт More Place, В.О., проспект Кима, 6, (во дворе, на площадке раздельного сбора).

Сортировкой займутся сотрудники благотворительной организации, часть из пожертвованных вещей отправится на продажу. Вырученные деньги также пойдут на помощь людям, не имеющим крыши над головой.