Когда состоится референдум по присоединению Южной Осетии к России

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится в ближайшее время. Об этом в беседе с ТАСС сообщил спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев.

Как отметил Тадтаев, у Южной Осетии нет каких-либо правовых препятствий для вхождения в состав Российской Федерации. Свою позицию по этом поводу граждане республики смогут выразить на референдуме, заявил он.

СМИ сообщают, что референдум состоится после президентских выборов, которые запланированы на 10 апреля.