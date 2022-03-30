Петербуржец потребовал от «Яндекса» и «Яндекс.Еды» 800 тыс. рублей за утечку его персональных данных

Петербуржец подал в суд иск с требованием взыскать с компаний «Яндекс» и «Яндекс.Еда» 800 тысяч рублей за разглашение его персональных данных. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Октябрьский районный суд зарегистрировал исковое заявление петербуржца. Мужчина потребовал от обеих компаний возместить ему моральный ущерб, нанесенный в связи с утечкой его персональных данных.

Сумма, которую он потребовал от компаний, составляет 800 тысяч рублей. Исковое заявление оставлено без движения до 25 апреля