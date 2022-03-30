Суд в Петербурге отправил в СИЗО начальника ветеринарной станции по делу о взятках

Колпинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО начальника районной ветеринарной станции Андрея Шутова по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, Шутов в течение последних двух лет вместе со своими коллегами неоднократно получал взятки от компаний «Дары Севера» и «Ямал СПб». Средства выводились как на банковские карты, так и передавались лично в руки. Всего правоохранительным органам удалось установить факт передачи 347 тысяч рублей.

Также следователи выяснили, что в период с 2019 по 2020 год Шутов также получали взятки от представителя компании «СК Эксклюзив», общая сумма которых составила более 150 тысяч рублей.

По данному факту в отношении Шутова возбудили уголовное дело по пп.а,в ч.5 ст.290 УК РФ (Получение взятки). Суд принял решение заключить его под стражу на два месяца - до 28 мая.