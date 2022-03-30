С 1 апреля Франция снова станет выдавать визы россиянам

Ограничения на выдачу всех типов виз гражданам России с 1 апреля снимет Франция. В том числе россиянам станут доступны и туристические. Соответствующая информация появилась на сайте Генерального консульства республики.

В сообщении говорится, что ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией коронавируса, недавно были ослаблены. Теперь запись для получения визы доступна для большого количества категорий.

Например, россиянам не нужно будет показывать сертификат о вакцинации, одобренный в ЕС или подтверждать наличие ранее выданной французской визы.