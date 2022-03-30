Абрамченко рассказала, сколько в России запасов подорожавшего сахара

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала о ситуации с возможным дефицитом сахара в стране. По ее словам, запасов этого продукта хватит до нового урожая сахарной свеклы. С соответствующим заявлением она выступила в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Сахара достаточно, на складах у заводов его достаточно до нового урожая. Около 2 млн тонн сахара в стране есть. И его хватит до нового урожая. То есть до сентября месяца», - заявила она.

Абрамченко также объяснила, что цены на сахар растут из-за роста издержек и логистических затрат. Более того, по ее словам, в стране в 2-3 раза выросла стоимость упаковки.