В Смольном оценили работу прокуратуры по подсчету ущерба от некачественной уборкой снега

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий дал оценку работе прокуратуры, подсчитавшей ущерб, нанесенный городу вследствие некачественной уборки снега и наледи. По его словам, специалисты надзорного органа провели «серьезный аналитический труд».

Как Повелий сообщил на пресс-конференции ТАСС, часть пунктов, по которым власти города были уличены в недобросовестной работе, уже находится на рассмотрении. По его словам, целью представления является «не казнь виновных, а работа над ошибками». Сейчас этим вопросом занимаются специалисты комитета по благоустройству и жилищного комитета, подчеркнул он.

«По существующей процедуре мы соберемся вместе с прокуратурой, и каждый пункт изложенный будет рассмотрен. По каждому из пунктов будут приняты те или иные заключительные мнения», — заверил Повелий.