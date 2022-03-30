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Снизит голод и стабилизирует давление: врач-диетолог рассказала о полезных свойствах банана

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© Фото: pixabay.com

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Врач-диетолог из США Джули Аптон перечислила наиболее полезные свойства банана. Эксперт уверена, что данный продукт является не просто сытным и вкусным, но и благотворно влияющим на здоровье. Об этом она сообщила в беседе с Eat This, Not That! (ETNT).

По словам Аптон, один банан среднего размера содержит в себе 110 килокалорий, 30 граммов углеводов и 3 грамма чистой клетчатки. Съев один такой фрукт, человек может получить четверть суточной нормы витамина B и 10% нормы калия, витамина C и марганца.

Более того, отметила Аптон, банан не содержит в себе жиров и богат клетчаткой и углеводами. Этот фрукт отлично подходит для сытного и полезного перекуса. Также он часто приходит на помощь людям, вынужденным соблюдать диеты, поскольку его запах способен снизить чувство голода.

Помимо прочего, в банане содержится порядка 400 мг калия, который отлично справляется со стабилизацией артериального давления. Отсутствие во фрукте натрия делает этот эффект еще более заметным.

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