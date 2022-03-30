Собчак попросила россиян помочь ей деньгами

Журналист и телеведущая Ксения Собчак попросила у своих подписчиков финансовой помощи. По её словам, отключение монетизации YouTube лишило её заработков с выпусков.

Однако она отметила, что команда продолжает работать и делять большие материалы для YouTube. Также они продолжают оперативно публиковать новости в Telegram-канале. Собчак уточнила, что дважды в неделю они продолжают брать интервью и делать большие спецвыпуски для Youtube. В связи с этим она предложида поддержать журналистов, купив фирменную одежду или пожертвовав любую сумму.

Собчак поблагодарила тех, кто уже оказал поддержку и уверила, что пока редакция продолжает работать.