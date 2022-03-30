Эксперт предсказал рост цен на услуги стоматологов до 200%

В России стремительно растут цены на стоматологические услуги. Дело в том, что данная сфера сильно зависима от импортных поставок, сообщил в беседе с порталом Pravda.Ru,врач стоматолог-хирург, имплантолог, директор стоматологической клиники «Немецкий Имплантологический Центр» Магомед Дахкильгов.

Сфера стоматологических услуг сильно зависима от санкционного давления и обвала рубля. Более того, отечественные специалисты чаще всего используют европейские или американские образцы. Эти факторы негативно сказались на стоимости расходников, что впоследствии приведет к росту цен и на сами услуги от 50% до 200%., объяснил Дахкильгов.

В связи со сложной обстановкой на рынке стоматолог сообщил, что многие россияне стараются заранее заплатить и зафиксировать стоимость лечения, если у них расписан план лечения на 3 месяца или полгода.