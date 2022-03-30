«Позитивное продвижение вперед»: Лавров оценил итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился своим мнением об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле. Свое мнение он озвучил на полях Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана.

Лавров заявил, что состоявшиеся накануне переговоры в Стамбуле свидетельствуют о позитивном продвижении вперед. При этом от отметил, что об окончательных результатах по переговорам говорить пока рано.

Напомним, накануне во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись переговоры Москвы и Киева по мирному урегулированию ситуации на Украине. Представитель российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский назвал их конструктивными.