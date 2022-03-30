Эксперты признали памятником природы 300-летний дуб, растущий у побережья Финского залива

Трехсотлетний дуб, растущий на территории заказника «Северное побережье Невской губы», официально признан памятником живой природы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы.

Величественное дерево включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 489. Прежде, чем признать дуб памятником живой природы, заказник посетили эксперты. Они оценили возраст растения, размеры его ствола и кроны, а также историческую ценность.

Уточняется, что дуб находится в смешанном лесу у побережья Финского залива. Недалеко от этого места в первой половине XVIII века располагалась усадьба «Ближние Дубки», которая была одним из путевых дворцов Петра I.