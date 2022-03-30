Суд в Петербурге отказался отправлять в СИЗО петербуржца, опубликовавшего фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка»

Дзержинский районный суд Петербурга отказался заключать под стражу мужчину, обвиняемого в реабилитации нацизма за публикацию изображения Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Речь идет о некоем Андрее Амханицком, который в 2020 году в преддверии Дня Победы отправил на сайт «Бессмертного полка» заявку на публикацию фотографии Йозефа Геббельса. Обвинение настаивает на том, что мужчина сделал это умышленно, зная, что Геббельс являлся ближайшим сподвижником Адольфа Гитлера. Свою вину мужчина признал.

Прокурор просил заключить обвиняемого под стражу, однако суд ему отказал. Вместо этого мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.